Görenler şaşıp kalıyor! Emekli doktor ve karganın ilginç dostluğu

Manisa'da emekli doktor Fahrettin Er (60) 2 ay önce apartman boşluğunda bulunan 'Hırçın' ismini verdiği yavru karga ile dostluk kurdu. Sokaklarda omzundaki kargayla gezdiğini söyleyen Er, Sabah görünce koşarak yanıma geliyor. Arabamı bile tanıyor. Omzumda kargayla dolaştığımı görenler çok şaşırıyor dedi.

Manisa'da yaşayan evli, 2 çocuk babası emekli üroloji uzmanı doktor Fahrettin Er, bundan 2 ay önce arkadaşı Hamdi Öklü'nün apartman boşluğunda bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Er, omzundan inmeyen yavru kargaya 'Hırçın' ismini verdi. Gününün büyük bir bölümünü Manisa Şehir Hastanesi karşısındaki kızlarına ait eczanede geçiren Er'in beslediği karga, peşinden yürüyor, uçarak omzuna konuyor.

Hırçın'ı dana kalbiyle beslediğini söyleyen Er, Bu kargayı 2 ay önce arkadaşım Hamdi Öklü apartman boşluğunda buldu. Kargalar vefalı, zeki ve çok uzun ömürlü oluyor bu nedenle bir kargaya bakmak istiyordum. Sahiplendim. Sabah görünce koşarak yanıma geliyor. Arabamı bile tanıyor.

Omzumda kargayla dolaştığımı görenler çok şaşırıyor. Etçil oldukları ve vahşi bilindikleri için insanlar biraz ürküyor. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ama bana göre doğru değil. Oldukça sadık hayvanlar diye konuştu.