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Haberler Manisa Kredi çekme bahanesiyle vatandaşları dolandıran çete çökertildi

Kredi çekme bahanesiyle vatandaşları dolandıran çete çökertildi

Manisa dahil 6 ilde vatandaşları kredi çekme bahanesiyle 1 milyon TL dolandıran 7 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İHA
Kredi çekme bahanesiyle vatandaşları dolandıran çete çökertildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturma dosyası kapsamında, kredi çekme bahanesiyle vatandaşları 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik, Manisa merkezli Balıkesir, Mersin, Adana, Samsun, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs mahkemeden, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli şahıs da tutuklandı.

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