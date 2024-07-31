Soma şehidinin kızı Betül’ün hayali gerçek oluyor

Soma'da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Bu faciada babası Ali Yüksel'i kaybeden 9 yaşındaki Betül Yüksel, babasının mezarına bıraktığı mektupta "Pilot olacağım, yüzünü kara çıkarmayacağım" yazarak gündeme gelmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştı.

Betül'ün bu duygusal paylaşımı üzerine Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, 2015 yılında eğitim ve tüm masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti. Ancak yıllar geçtikçe yönetim değişiklikleri nedeniyle bu söz yerine getirilememişti. Soma şehidi Ali Yüksel'in kızı Betül, 'babasıyla göklerde buluşmak' için pilot olma hayali kuruyordu.

Üniversite sınavına giren kızı için THK yetkilileri ile görüşen anne Ergül Yüksel olumsuz yanıt aldı. THK yönetiminin Betül'ü üniversiteye kabul etmemesi üzerine Türkiye'nin havacılıktaki gururu Selçuk Bayraktar devreye girdi.

"GEL SENİ MÜHENDİS YAPALIM"

Betül'ün yaşadığı bu süreç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve THK tekrar devreye girerek, Betül'e verilen sözü yerine getireceğini bildirdi. THK yönetimi Betül'ü okula davet etti. Bunun üzerine dünyanın önde gelen İHA-SİHA üreticilerinden Selçuk Bayraktar da Yüksel ailesiyle iletişime geçti.

Bayraktar, Betül'e, "Pilot olmak istiyorsan elbette olabilirsin. Ancak benim önerim, gel benim yanıma, sana üniversite seçenekleri sunalım, kampüsleri gezdirelim ve seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra da inşallah insansız hava araçlarının mühendisliğinde çalışırsın" diyerek destek teklifinde bulundu. Selçuk Bayraktar ayrıca Betül'ün ikizi Furkan'a da eğitim desteği sözü vererek, onları üretim tesislerine davet etti.

Bayraktar, "İsterseniz hemen şu anda araç gönderip sizi aldırayım, isterseniz kendiniz gelin. Nasıl isterseniz" diyerek aileye kapılarını açtı. Bu destekle, Betül Yüksel'in pilotluk hayali gerçek olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

"KIZIMLA BİR SAAT KONUŞTU"

Betül ve annesi Ergül Yüksel, Selçuk Bayraktar'ın kendilerini bizzat aradığını ve çok mutlu olduklarını soyledi. Anne Ergül Yüksel, "Selçuk Bey, kızımla ağabey kardeş gibi konuştu. Nasihat verdi ve bizi kampüslere davet etti. Konuşma yaklaşık bir saat sürdü. Telefonda Selçuk Bey'in sesini duyunca çok heyecanlandık. Bu arada THK yönetimi de Betül'ün okula kabul edileceğini söyledi. Kızımın hayali gerçek olacak. Kızım için en iyisinin olmasını diliyoruz" dedi.