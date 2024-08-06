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Haberler Manisa

Silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde, iş yerinin önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi İsmail Yalçın, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Alper S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA
Silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, dükkanın önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Alper S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Alper S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Alper S. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alper S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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