‘Taş ocağı’ gibi mesane!

Manisa Kırkağaç'ta yaşayan 39 yaşındaki Birgül Büyükmanisa, karın ağrısı şikayetiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine başvurdu. Burada üroloji servisine sevk edilen Büyükmanisa'nın mesanesinde kitle tepit edildi. Uzman Doktor Ümit Gümüş'ün araştırmaları ve çektirilen filmler sonucu tespit edilen kitlenin alınması için hasta kadın, ameliyat masasına yatırıldı. Ameliyat ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyunda bir taş çıkarıldı. Doktorları bile şaşkına uğratan durumun Türkiye'de ve dünyada benzeri olup olmadığı araştırılıyor.

DOKTORA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu dev taşın çıkarılması ameliyat anında büyük sevince sebep olurken, 10 yıldır yaşadığı ağrılar nedeniyle tüm yaşamı alt üst olan Büyükmanisa yeniden hayata döndü. Yapılan açık cerrahi ameliyatı ile vücudundan inanılmaz bir kitle çıkartılan Birgül Büyükmanisa bir gün sonra ayağa kalkmayı başarırken, kendisini tekrar sağlıklı bir hayata kavuşturan Uzm. Dr Ümit Gümüş'e ve tüm ekibine teşekkür etti.