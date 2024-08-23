Manisalı çiftçi gözyaşları içinde anlattı: Her şeyimiz yandı, sadece 1 kedimiz kurtuldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan evleri yanan çiftçi Şevket Arı, dehşet anlarını anlattı.

Arı, "Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu" dedi. Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve Salihli'ye yayılan orman yangını 6 gün boyunca çok geniş bir alanı küle çevirdikten sonra yaklaşık 116 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan Şevket Arı'ya (67) ait ev tamamen yandı. Yangında Arı'ya ait ev ve eklentilerinin yanı sıra tavuklar ve arılarda telef oldu.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Yangın anında Kalemdağ mevkiindeki evinde bulunan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Şevket Arı, yangının dehşet anlarını anlattı. Dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı, "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, orayı acil terk edin, yangın sizden tarafa geliyor, dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık.

Evin toprak olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. 'Fakat alevler bildiğin gibi değil, her yer yanıyor' dedim. Sonunda ikna ettim ve hepsini buradan gönderdim kendim burada kaldım, ama çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Alevlerden kurtulan bir tek kedimiz kaldı, Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür " diye konuştu.