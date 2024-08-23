Sude Naz’ın acıklı hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Meydan Çarşı olarak bilinen yerde, genç bir kadın sevgilisi tarafından şiddet görmüştü. Cani sevgili, ordan geçen bir trafik polisinin müdahalesi sonrası yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Bir çok suçtan kaydı bulunan Yılmaz Akhan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER'

Şiddet mağduru Sudenaz A. isimli genç kızın ifadesine yine Yeni Asır ulaştı. Sude Naz, sürekli şiddet gördüğünü, olay günü ölmemek için evden kaçtığını ve sokakta yakalayıp Yılmaz Akhan'ın kendisini dövdüğünü söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren Yılmaz Akhan'ın kendisini defalarca dövdüğünü söyleyen Sude Naz, "Bu beni ilk darp edişi değil, defalarca ölümün kıyısından döndüm. Bu kez yaşananlar kameraya yansıdığı için dikkat çekti. Ben orada keşke ölseydim ama çocuğum bunları görmeseydi. Çocuğuma bu görüntüleri kim unutturacak. Dayak yerken hamileyim abi kurtarın diye haykırırken, orda herkes film izler gibi izledi. Bir kişi bile beni kurtarmadığı gibi çocuğumu oradan uzaklaştırmak için bir şey yapmadı. Polis beni kurtarıp Yılmaz'ı yakalayınca herkes aslan kesildi' dedi.

'TAHLİYE OLURSA ÖLDÜRÜR'

Şiddet mağduru Sude Naz, 5 yıla yakındır sevgilisi Akhan tarafından şiddet gördüğünü belirterek, "Olay günü ailesinin yanına gitmek istemediğim için tüm bu olaylar yaşandı. Bu adam tahliye olursa beni öldürür ve ben de gazete 3. sayfasına haber olurum sonra unutulur giderim. Ben ölmek istemiyorum. Benim yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var" dedi.

ŞİDDETİN ORTAKLARI

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Manisa'da genç bir kadının sokak ortasında eşi tarafından darp edilmesine ve o sırada olayı görüp müdahale etmeyenlere tepki gösterdi. Bursalı, "Bir tarafta eşini, çocuğunun önünde hunharca sokak ortasında döven bir adam diğer tarafta da o adamı adeta bir film izler gibi seyreden insanlar. Hangisinin daha vahim olduğuna karar verebilmek çok zor. Gözü dönmüş eşin eylemini zaten kabul etmek mümkün değil. Ancak o caninin yumruklarını, tekmelerini seyredenler için kelimeler kifayetsiz kalıyor maalesef. Orada olup da şiddeti engellemeyenler bir anlamda o şiddetin ortaklarıdır" ifadelerini kullandı.