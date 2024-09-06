Manisa’daki yavru kedi vahşetinde karar çıktı! Süpürge sapıyla öldürmüştü

Manisa'nın Salihli'de 11 Ağustos tarihinde Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi mevkiinde meydana gelen olayda, Muzaffer Ş., evine girdikleri gerekçesiyle yavru kedileri fırça sapı ile öldürdü. Kedilerin öldürülme anının basında ve sosyal medyada yer alması üzerine şahıs, gözaltına alındı. Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık tahliyesini istedi. Sanık, "71 yaşındayım. 30 yıl boyunca da memurluk yaptım. Hayatımda ilk defa böyle bir öfke patlaması yaşadım. Tüm hayvan severlerden üzdüğüm herkesten çok özür diliyorum. Vicdanen de büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Benim karakterim bu değil" dedi.

Muzaffer Ş.'nin "Bu olay bir kediye karşı yaşandı, 2 veya 3 kedi değil" şeklindeki savunmasına ise mahkeme başkanı gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, gerekse Salihli Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinde 2 ve 3 kediden bahsettiğini hatırlattı. Sanık ise "Ben ifadelerimde ısrarla bir kedi dedim. Tutanaklara hep 2 veya 3 kedi yazılmış" dedi. Davaya taraf olan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"3 YIL 9 AY CEZA VERDİ"

Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın merhametsizce, acımasızca ve canavarca duygularla 1'den fazla kediyi öldürmek suçundan, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2, 28/A-6 ile Türk Ceza Kanununun 51/1, 54/1 63/3 maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Tarafların dinlenmesinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından mahkeme, sanığa toplamda 3 yıl 9 ay ceza verdi. Hakim, takdiri indirim ise uygulamadı. Karanın açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden hayvan severler cezanın en üst sınırdan verilmesini alkışladı.