Manisa’da Bakan Fidan heyecanı

MANİSA'YA gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, valilik ziyaretinin ardından AK Parti teşkilatıyla buluştu, 'Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı. Manisa'da ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Bakan Fidan, valilik önünde Ünlü ve protokol tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fidan daha sonra Vali Ünlü'den Manisa hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Fidan ikinci programı için Yunusemre ilçesindeki bir otelde AK Parti teşkilatıyla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.