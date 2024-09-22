Belediyenin işçi kıyımına mahkeme ‘dur’ dedi

Manisa Yunusemre Belediyesi'nin CHP'li yöneticileri tarafından işten çıkarılan işçiler, açtıkları hukuk mücadelesini kazanmaya başladı. Geride bıraktığımız yerel seçimlerden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Yunusemre Belediyesi'nden 200'e yakın işçi, gerekçe belirtilmeksizin işten çıkarılmış, yerlerine çok daha fazla kişi işe alınmıştı.

EMSAL KARAR OLUR

Adalet arayışına giren işçiler, seslerini duyurmak için belediye binası önünde eylem yapıp basın açıklaması gerçekleştirmişlerdi. Bu sırada Belediye tarafından işten çıkarılan A.Ö'nün açtığı işe iade davası sonuçlandı. Manisa 4. İş dava- Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti işçinin işe iade edilmesine ve kendisine 9 maaş tutarınca tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkemenin verdiği işe iade ve tazminat kararını değerlendiren AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, "Bu karar mağdur edilen emekçilerimiz için emsal oluşturacak bir karardır. Bugün işten çıkarılan bir başka işçimizin açtığı davanın da benzer şekilde sonuçlandığını öğrendik. Zalimin zulmü payidar olmayacak. Seçim öncesi verdikleri sözleri unutanlara en güzel cevabı yargımız vermiş adalet yerini bulmuştur" dedi.

İşe iade ve tazminat davalarının yanı sıra yeni bir hukuk mücadelesi de başlatacaklarını duyuran Başkan Durmaz, "Mahkeme işçilerin işe iadesine hükmederek işten çıkarılmaların keyfi olduğunu tescillemiştir. Bu işçi kardeşlerimizin yerine yeni kişilerin de işe alındıkları göz önünde bulundurulursa belediyemizin işten çıkarılan emekçilerimizin emeklerine ihtiyaç duyduğu aşikardır" dedi.