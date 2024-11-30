Manisa’da 3 araç birbirine çarptı: Sürücü su kanalına uçtu

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zincirleme kaza sonucu otomobil sürücüsü Ramazan Zıraman, yanında yolcu olarak bulunan Müjgan Zıraman (60) ve su kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Ertan Akın (61) yaralandı.