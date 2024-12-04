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Haberler Manisa Manisa'da süt fabrikasında tanker kapağı açıldı: 5 işçi yaralandı

Manisa'da süt fabrikasında tanker kapağı açıldı: 5 işçi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde bir süt fabrikasında tanker kapağı açılması sonucu sıcak süt devrildi. Yaşanan kaza sonucu 5 işçi yaralandı.

İHA
Manisa’da süt fabrikasında tanker kapağı açıldı: 5 işçi yaralandı

Manisa'daki süt fabrikasında üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının açılması sonucu sıcak sütün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer 3'ü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıklarken, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten yetkililer, yaralı işçilerin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.

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