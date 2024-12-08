’Gazze’ye savaşmaya gidiyorum’ demişti! 14 ay sonra haber geldi

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan (30), İsrail'in katliam yaptığı Gazze'ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim'de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay'dan kaçak yollarla girdiği Suriye'de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile en azından oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.