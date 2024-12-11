Şam zindanlarında bitmeyen işkence

Manisa Saruhanlı'da yaşayan 30 yaşındaki Engin Arslan, Filistinlilere destek için Gazze yollarına düştü. Suriye sınırını geçen korkusuz genç, Şam'da rejim güçlerince Türk casusu denilerek gözaltına alındı. Cep telefonuna el konulan ve hiçbir kimseyle irtibat kurulmasına izin verilmeyen Arslan, Adra cezaevine hapsedildi.

KOŞULLAR İNSANLIK DIŞI

Yeni Asır'ın da daha önce haberini yaptığı ve aylardır haber alınamayan Arslan, Esad diktatörlüğünün yıkılmasıyla serbest kaldı. 13 aydır yaşadığı korkunç günleri Türkiye'ye döner dönmez Yeni Asır'a anlatan genç adam, ailesine kavuştuğu için mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Filistin Adra cezaevi olarak adlandırılan zindanlarda 7000 kişinin bulunduğunu söyleyen Arslan, "Koşullar insanlık dışıydı. Sadece Rejime muhalif oldukları iddiasıyla tutuklanıp yıllardır mahkemeye dahi çıkmamış Suriyelilerin yansıra akıl almaz işkencelere uğrayıp sadece Türk oldukları gerekçesiyle suçsuz yere senelerdir alıkoyulan vatandaşlarımızda bulunuyordu" dedi.

SOYUP ELEKTRİK VERDİLER

21 yıldır cezaevinde bulunan Kilisli Mehmet Ertürk (53) ile beraber yaklaşık 10 Türk'ün muhalif askerler tarafından kurtarıldığını belirten Arslan, "Suriye Milli Ordusuna mensup askerlere Türk olduğumuzu söyledik. Bizi hemen oradan çıkarıp Türk yetkililere teslim ettiler" dedi. Arslan, "Beni alıkoydukları ilk gün 'Sen Türk casususun' dediler. Bayılana kadar demir çubuklarla dövdüler, sonra ellerimden tavana asıp elektrik verdiler. Öleceğim sandım. Cezaevinde işkence görmeyen kimse yoktu her gün birilerinin çığlık sesleriyle uyanıyorduk. Yakınlarınızı aramanıza izin yoktu. Sadece Türk olduğum için bana hakaret edip günlerce işkence ettiler" dedi.

Engin Arslan "Kurtulduğum o anı unutamam" dedi

TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ

ALTI ay önce mahkemede beraat ettiğini belirten Arslan, "Türk olduğum için serbest bırakmadılar. Şükürler olsun kurtulduk ama yıllardır işkenceden ölenler ve ortadan kaybedilen insanlar varmış. Korku dolu bir rejimden kurtulan Suriyelilerin sevincinin yanında benimki az bile kaldı" dedi. Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Arslan, "Ülkemdeyim çok şükür. Asker ağabeylerime, Valimize çok teşekkür ederim. Suriye'de yaşadığım günleri ve oradaki insanları asla unutmayacağım. Ülkemin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüm ve bu ülkede yaşayan bir Türk olduğum için Allahıma binlerce kez şükürler olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti.