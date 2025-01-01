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Haberler Manisa Manisa'da yılbaşı gecesi fırsat bu fırsat deyip define avına çıkmışlar!

Manisa'da yılbaşı gecesi fırsat bu fırsat deyip define avına çıkmışlar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesini fırsat bilip 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da yılbaşı gecesi fırsat bu fırsat deyip define avına çıkmışlar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında yılbaşı gecesi kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa’da yılbaşı gecesi fırsat bu fırsat deyip define avına çıkmışlar!

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiindeki yol kenarındaki 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada kepçe ile kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 kişinin Balıkesir'den geldiğini belirlendi.

Manisa’da yılbaşı gecesi fırsat bu fırsat deyip define avına çıkmışlar!

Suçüstü yakalanan şüpheliler Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29), gözaltına alındı. El konulan kepçe yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 3 cep telefonu da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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