  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın

Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kumarhanede kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygularken işletme sahibi hakkında da adli tahkikat başlattı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'da işletmeciliğini M.K.Ö. isimli şahsın yaptığı kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri söz konusu kahvehaneye yaptığı operasyonda kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulayarak kumarda kullanılan paralara el koydu.

Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın

Ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi sebebiyle ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim eden jandarma ekipleri kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işletmeci M.K.Ö. hakkında TCK 228 kapsamında adli tahkikata başlandığını açıkladı.

Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın Kumarhaneye dönen kahvehaneye jandarmadan baskın

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA