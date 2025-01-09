Şehzadeler’de kentsel dönüşüm yeniden başlıyor

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler İlçesi Bayındırlık ve İshakçelebi Mahallelerinde 685 konut ve 35 dükkân inşaat ihalesinin tamamlandığını bildirdi. Baybatur, Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan 685 konut ve 35 dükkânın 1. Etap ihalesinin sonuçlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan E-İhale'nin ardından çok kısa sürede çalışmaların başlayacağını dile getirdi. AK Parti'nin her zaman kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini kaydeden Baybatur, hedeflerinin konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olduğunu açıkladı.