"2025 Gediz Nehrinin en az kirletileceği yıl olacak"

2025 yılındaki hedefin Gediz Nehri olduğunu, 2024 yılında Manisa için önemli konulardan biri olan geri dönüşümcülerin ıslahı, kontrolü ve modernize edilmeleri konusunu çözüme kavuşturduklarını ifade eden İl Müdürü Gürocak, "Valiliğimiz, Organize sanayi bölgelerinin kendileri, kolluk kuvvetlerimizin yardımlarıyla ve kurum personellerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilgili firmaları kontrol altına almış bulunmaktayız. Her şey gayet iyi gidiyor. 2025 yılı ise Gediz Nehri ve onu besleyen derelerin ve çayların kirletilmemesi. Temizleyemiyoruz şu aşamada bari kirletmeyelim. Çünkü en büyük temizlik orayı kirletmemektir. Kirletmiyorsanız eğer temizlemenize gerek de kalmaz; tabiat kendi içinde dengeyi sağlar. 2025 yılındaki hedefimiz özellikle Gediz Nehri. Su stresi yaşayan bir ülke olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızın korunması, bunların ıslahı ve tasarruflu kullanımıyla ilgili olarak bütün tedbirleri almak istiyoruz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞININ HİMAYE VE DESTEĞİ"

Son bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuyla ilgili olarak çok önemli katılımları olduğunu ifade eden İl Müdürü Gürocak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sürekli olarak Büyük Ova Koruma Havzalarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmalara değindi. Gürocak, "Özellikle Türkiye'deki suların yüzde 73'ü tarımsal amaçlı kullanılıyor. Bunların daha verimli kullanılıyor olması adına; Bakanlığımız paydaşlığında yürütülen bu çalışmalarda, İl Müdürlüğü olarak gerekli uyarıları yaparak ve tedbirleri alarak, denetimlerimizi yaparak bizde bu katkıyı sağlıyoruz. 2025 yılı Valiliğimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, denetimler konusunda kolluk kuvvetlerimizin işbirliğiyle, yerel yönetimlerin de destek ve söz verdikleri katkıları alabilirsek eğer her türlü denetimlerde Gediz Nehrinin kirletilmemesi yönünde çok büyük adımlar atarak, yaptırımlar uygulamak durumundayız." diye konuştu.

"GEDİZ NEHRİ KORUMA EYLEM PLANI HEMEN HAYATA GEÇECEK"

İl Müdürü Gürocak, "Valiliğimizin emir ve himayelerinde Gediz Nehri Koruma Eylem Planını hemen hayata geçirecek ve üzerinde daha fazla duracağız. Tüm paydaşlarımızla beraber sahada olacağız. Mevzuatın bize yüklemiş olduğu görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak imkanlarımız dahilinde yerine getireceğiz. Gelecek nesillerin bizlere emanet etmiş oldukları bu çevreyi, daha yaşanılabilir olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza devredeceğiz. Onlara bu emanetlerini layıkıyla teslim etmek için elimizden geleni yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle Manisa - İzmir sınırındaki Nif Çayına kaçak deşarjlar olmakta. Kolluk kuvvetlerimizin de üstün gayretleriyle bunun önüne geçeceğiz. Drone, araç takip, ihbar hattı gibi tüm teknik ve fiziki imkanlarımızla takip yapıyoruz. Nehirlerimizi kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz. Devletten daha güçlü daha akıllı bir kurum söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

"ÇEVRE DENETİMLERİ, HİBE DESTEKLERİ VE CEZALAR"

"2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre karşılığı olan cezaların yazılması, idari yaptırım kararı alınmasıyla ilgili olarak işlemlerimize mevzuat çerçevesinde devam ediyoruz" diyen İl Müdürü Gürocak, "Gerek arıtma tesisi olmayan işletmelere eksikliklerini gidermeleri için yaptığımız uyarıların ve denetimlerin, gerekse Bakanlığımızın hibe/kredi desteklerinin çok büyük önemi var. Arıtma tesisi yapan kurumların, belediyelerin harcadığı enerji giderlerinin yüzde 50'sini bakanlığımız hibe olarak karşılıyor. Ayrıca arıtılan suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi durumunda bu destek yüzde 100'e çıkıyor. Bakanlığımızın belediyelerimize sağladığı çevre yardımları kapsamında; çöp konteynerleri, araç kiralama, çevre düzenleme destekleri halkımızın yaşam kalitesini artırıyor." şeklinde konuştu.

"2024 YILINDA 28 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ"

2023 ve 2024 yıllarında yapılan denetim ve kesilen ceza miktarları hakkında bilgiler veren İl Müdürü Gürocak, 2023 yılında Manisa'da yapılan 148 cezai işlem sonucunda yaklaşık 60 milyon TL ceza kesildiğini söyledi. 2024 yılında 84 cezai işleme karşılık yaklaşık 28 milyon TL ceza kesildiğini; önceki yılın kesilen ceza miktarının 2024 yılından fazla olduğunu vurgulayan İl Müdürü Gürocak, atıklardan dolayı 10 cezai işleme yaklaşık olarak 54 milyon TL'lik ceza kesilmesinden dolayı aradaki farkın kaynaklandığını sözlerine ekledi.

"Soma Termik Santrali sürekli takip ediliyor"

Soma Termik Santrali ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi hakkında da bilgi veren İl Müdürü Gürocak, şunları söyledi: "Bilindiği üzere Soma B Termik Santrali, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ihale ile Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2015 yılında devir alınmış ve ilgili tarihten itibaren Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. olarak faaliyet göstermektedir. Soma Termik santrali elektrik enerjisi üretmekle birlikte santralde oluşan sıcak su ile Soma ilçemizde yer alan yaklaşık 15 bin hanenin kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamaktadır. En son 11.11.2024 tarihinde Bakanlığımız ile birlikte İl Müdürlüğümüz çevre denetim personeli tarafından yapılan denetimde, işletmeye ait bacalarda Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sınır değer aşımı tespit edilmesinden dolayı işletmeye Bakanlığımız tarafından 1 milyon 393 bin 755 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Bakanlığımızın Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) sayesinde tüm Türkiye'nin hava kalitesini https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality adresinden online olarak izlenebilmektedir."