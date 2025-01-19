Kuzenler mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu

Olay, saat 12.30 sıralarında Caber Burhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti.

Caber Burhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen burada, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı.

Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Zeki Kaya, "Oğlum Yusuf Eyüp mermer ocağındaki içi su dolu çukura düşmüş. Kadir de onu kurtarmak için suya girmiş ancak ikisi de çıkamamış. Acımız büyük" dedi.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİRDİ'

Kaya ailesinin yakını Seyit Han Dursun da "Burada adeta gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.

MANİSA VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öteyandan Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, Alaşehir ilçesinde özel İstaş mermer firmasına ait alandaki su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden iki küçük kuzenin ölümüyle ilgili adli tahkikatın devam ettiğini ve idari soruşturmanın da açıldığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "19.01.2025 tarihi saat 13.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi'nde Yusuf Kaya ve Kadir Kaya isimli evlatlarımızın düştükleri su birikintisinden çıkamayarak hayatlarını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmekte olup, idari soruşturma da başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."