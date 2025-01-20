Yenişehirlioğlu: Manisa’yı CHP’nin elinden alacağız

AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları 4. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Büşra Temel seçildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Yunusemre İlçe Kadın Kolları Kongresinin hayırlı olmasını diledi. Yenişehirlioğlu, Manisa'yı yeniden kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Yenişehirlioğlu, "Kaybettiğimiz belediyeleri CHP'li beceriksizliğin ve basiretsizliğin elinden alacağız. Bu şehir, AK Parti'nin hizmet

siyasetiyle yeniden tanışacak" dedi. Yenişehirlioğlu, "AK Parti'nin kadına verdiği değer, bu davanın köklerinden, mayasından gelir. Kadınlara potansiyellerini değerlendirmeleri için cumhuriyet tarihinin en büyük fırsat ve imkanlarını sunduk. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor; görevi devreden Başkanımız Hacer Hazar'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, İlçe Kadın Kolları Başkanımız olarak seçilen Büşra Temel kardeşimi ve yönetimini kutluyorum" diye konuştu.