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Haberler Manisa Manisa'da 62 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Manisa'da 62 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 62 litre gümrük kaçağı alkol ile 92 adet cinsel içerikli hap ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da 62 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüten Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri, S.E. (56) ve M.Ş.'ye (47) ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.

Manisa’da 62 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Yapılan aramalarda 62 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 600 dal doldurulmuş makaron, 206 paket gümrük kaçağı sigara, 92 adet cinsel içerikli ürün ve 9 bin 316 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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