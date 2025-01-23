Yargıtay’dan emsal kadın cinayeti kararı

Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45), 'Kasten öldürme' suçundan verilen ve indirim yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından iki kez bozulmasına rağmen 3'üncü kez verilen müebbet hapis cezası bu defa onandı. 2020 yılında meydana gelen olayda katil Ferhat İnne hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar aileye önceki gün tebliğ edilirken, Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Yargıtay, Ağır Ceza Mahkemesi'nin direnme kararını yerinde buldu. Bu karar emsal niteliğindedir. Caydırıcı olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.