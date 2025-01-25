Manisa ve İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyale, 4 adet 7.65 fişek, 27 adet pompalı tüfek kartuşu, 26 bin 400 TL, bin 100 dolar ve 250 avroya el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli 24 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile diğer 8 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.