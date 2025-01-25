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Manisa'da tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 50 yaşındaki tır sürücüsü park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Sürücünün ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

AA

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Manisa’da tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Manisa'da İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önüne park eden 50 ACU 092 plakalı tırın sürücüsünün araçta hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 50 yaşındaki sürücü M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.K'nin İzmir'in Menemen ilçesinden aldığı demir malzemeleri Nevşehir'e götürdüğünü öğrenildi.

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