Kar olmadan çiçek açtılar! Koparmanın cezası dudak uçuklattı

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında olan kardelenler kar yokken 1 ay erken çiçek açtı. Koparmanın cezası ise yüzde 43.93 yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 557 bin 212 TL'ye çıktı.
Henüz sert soğukların yaşamadığı kış ayında Sarıgöl ilçesinde meyve ağaçlarının çiçek açmasının ardından Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde de baharın müjdecisi olarak bilinen Kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı`nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı. Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler geçen yıl da kar olmadan açmıştı.