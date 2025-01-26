Kar olmadan çiçek açtılar! Koparmanın cezası dudak uçuklattı

KOPARMANIN CEZASI 557 BİN 212 LİRA

Spil Dağı Milli Parkı`nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 387 bin 142 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 43.93 oranında yapılan artışla 557 bin 212 liraya yükseltildi. 2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315`e, 2023 yılında ise 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltilmişti.

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