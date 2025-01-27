Gazeteci Kenan Molla’ya son veda

YAŞADIĞI rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisalı duayen gazeteci Kenan Molla, memleketi Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası dualarla toprağa verildi.

Akhisar'da 45 yılı aşkın süredir Yeni Asır Gazetesi'nde muhabirlik yapan ve Akhisar Haber Ajansı'nın internet gazeteciliği faaliyetlerini yürüten Kenan Molla, hayata gözlerini yumdu. Evli ve iki kız çocuğu babası Molla'nın cenazesi törenin yapılacağı Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi. Akhisar Yeni Gülruh Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından usta gazeteci Kenan Molla, Akhisar'daki Yeni Mezarlık aile kabristanına defnedildi.