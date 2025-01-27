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Haberler Manisa Manisa'da erik ve badem ağaçları çiçek açtı

Manisa'da erik ve badem ağaçları çiçek açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Normalde bahar ayında açan papatyaların da çiçek verdiği gözlendi.

AA

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Manisa’da erik ve badem ağaçları çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Yayla Mahallesi'ndeki bazı ağaçların geçmiş yıllara göre erken çiçek açtığı görüldü.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, normal şartlarda erik ağaçlarının mart ayının ikinci haftasında, badem ağaçlarının ise şubat ayında çiçek açtığını söyledi.

Manisa’da erik ve badem ağaçları çiçek açtı

Bu yıl iki meyve ağacı türünde de erken çiçek açma görüldüğünü ifade eden Şenol, bu durumun hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kaynaklandığını belirtti.

Manisa’da erik ve badem ağaçları çiçek açtı

Bölgede, normalde bahar ayında açan papatyaların da çiçek verdiği gözlendi.

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