Marmara Gölü’nde arazi işgaline geçit yok! O faaliyetler durduruldu

Kuruyan gölü fırsat bilen bazı işgalciler de gölde izinsiz tarım faaliyetlerinde bulunmaya ve kaçak yapılar inşa etmeye başlaması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Kuruyan Marmara Gölü'ndeki işgalleri sonlandırmak için tavizsiz bir şekilde çalışma yürüten jandarma ekipleri hem yaşanabilecek işgallerin önüne geçmek için devriye görevi hem de bozum faaliyeti yürütüyor.



Öte yandan jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar göl kenarındaki mahalle halkı tarafından da takdirle karşılandı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız