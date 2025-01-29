Demirci’de iyilik hareketi: Yaşlıların evlerini temizliyorlar

DEMİRCİ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kadınlardan oluşan temizlik ekipleri gelen talepler doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor. Kadınlardan oluşan bir temizlik ekibi kurduklarını ifade eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Belediyemiz olarak kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik çalışma başlattık. Haftanın belirli günlerinde gelen talepler doğrultusunda kurduğumuz temizlik ekibi ile evlerinde genel bir temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.