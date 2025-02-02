Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyona iki araç çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde yola kontrolsüz çıkan kum yüklü hafriyat kamyonuna, çekici ile otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Süel (64) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Cevdet Gökdemir'in (62) kullandığı 35 ZA 2873 plakalı çekici ile aynı yönde ilerleyen olan Veli Süel idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan B.V.'nin (50) kullandığı 55 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna yandan çarptı.