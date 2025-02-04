Denizli’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç uçurumdan düştü: 3 yaralı

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli Karapınar Mahallesi'nden Emecik Mahallesi istikametine giden İsmail G. idaresindeki otomobil, Kirazlıyayla Mahallesi Mınak mevkiine geldiğinde, sürücü İsmail G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanan araç, kayalara ve ağaçlara takılarak ters durdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumun aşağısında bulunan araçtan çıkarttıkları yaralıları itfaiye ekiplerinden alan sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Araçta bulunan 3 kişiden şoför İsmail G. ve Ayşe G. hafif yaralanırken, Ramazan G.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Ramazan G.'nin bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.