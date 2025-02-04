Gözü dönmüş cani eski eşini onlarca kez bıçakladı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen olayda ayrıldığı eşini birçok yerinden bıçaklayan eski eş olayın ardından kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre olay dün Ahmetli ilçesinde meydana geldi, iddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan 38 yaşındaki Melek Küçür eski eşinden tehdit aldığını iddia ederek emniyete başvurdu ancak kısa bir süre sonra eski eş Erol Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunda onlarca bıçak darbesi bulunan ve saldırıda ağır yaralanan Melek Küçür, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi burada yapıldı.

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilen talihsiz kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Diğer yandan Melek Küçür'ü onlarca defa bıçaklayan gözü dönmüş eski eş Erol Y.'nin yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.