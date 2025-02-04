"Kamuda işe aldıracağız" yalanıyla 212 kişiyi dolandırdılar

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler, "Sönmezler" adlı suç örgütünü 8 aylık takibe aldı. Elebaşılığını "Korgeneral" lakaplı M.S.'nin yaptığı örgütün kendilerini korgeneral ve albay rütbelerinde askeri personel gibi tanıtarak, aralarında doktor, avukat, engelli, milli sporcu, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 212 mağdur vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. 155 milyon liralık geliri akladığı belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.