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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada da uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Otomobildeki A.O. (31), B.T. (34) ve M.S. (28), gözaltına alındı. Olay ile bağlantıları tespit edilen S.U. (40) ve S.E. (37) de yakalandı.

Manisa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

Otomobilde, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 18 gram kimyasal uyuşturucu, 8 sentetik hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, kasatura, döner bıçağı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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