Otomobilde kokainle yakalandılar: 3 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takiple durdurduğu otomobilde 82 gram kokain ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan otomobille Salihli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 23.00 sıralarında durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düşüp, otomobili İzmir-Ankara Karayolu Salihli girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada toplam 82 gram kokain ele geçirildi. Hasan K. (25), Bora Can G. (25) ve Saffet Ş. (30), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.