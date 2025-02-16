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Haberler Manisa Duran tankere çarpan otomobildeki iki kişi öldü

Duran tankere çarpan otomobildeki iki kişi öldü

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Duran tankere çarpan otomobildeki iki kişi öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-İstanbul Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil, yaşadığı arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu konumunda bulunan Gizem Özmen'in (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Park halinde duran tankerin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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