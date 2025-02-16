Ev ev gezip paraları elden toplamış

Manisa Turgutlu Yüksek seçim kurulunda memur olarak çalışan Yasemin Bozdoğan olayında her geçen gün yeni detaylara ulaşılıyor. Yüzlerce vatandaşın kimlik bilgilerini sisteme girerek Sandık görevlisi olarak seçimlerde çalışmış gibi gösterdikten sonra paraları kendi hesabına aktarmasıyla milyonlarca lira vurgun yapan Bozdoğan zimmetine geçirdiği paralarla lüks seyahatlere çıktığı ve dünya turu yaptığı belirlendi. Sosyal medya fenomeni olan gezilerde çekilen fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak ülkeler hakkında bilgiler veren Bozdoğan'ın 35 bini aşan takipçisi bulunuyor. Öte yandan Turgutlu'da büyük bir yankı uyandıran skandal olay hakkında savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor. Adı ve kimlik bilgileri kullanılan yüzlerce mağdur vatandaşın savcılıktaki ifadelerinde yeni detaylara ulaşıldı.

AKRABALARINI DA KULLANDI

Bozdoğan akrabalarını da sandık görevlisi olarak yazdığı ve onlardan da adlarına yatırılan paraları geri aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Bozdoğan'ın bankaya para yatıramayan vatandaşların evlerine gittiği kimisiyle ise telefon konuşması sonucu belirlenen adres yada kafelerde buluşup paraları tek tek elden topladığı öğrenildi. Bozdoğan'ın özellikle ilçeden uzak beldelere sandık görevlisi tayin ettiği ve bunlara yüksek miktarda yol ücreti göstererek yol masrafı yatırılmasını sağladığı kişilerle yüz yüze görüşerek paraları geri aldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yüksek Seçim Kurulu yaşanan olay sonrası inceleme başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen Yasemin Bozdoğan dan sonra Ödeme emirlerini düzenleyen ilçe seçim kurulu zabıt katipi T.N.S. ile ilçe seçim müdürü E.K. gözaltına alındı. "rüşvet, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından mahkemeye çıkartılan diğer görevliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.