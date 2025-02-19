Sosyal medya fenomeni Gizem kazada can verdi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde emniyet şeridindeki tankere çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden Gizem Özmen'in (24), TikTok'ta 'Lavinia Özmen' adıyla bilinen fenomen olduğu ortaya çıktı. Kaza, 15 Şubat'ta İzmirİstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Mehmet Ensar Özden yönetimindeki otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi. Tanker şoförü gözaltına alınırken, 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

URLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sürücü Özden'in cenazesi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verildi.TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Özmen, fenomen oldu. Yaşadıklarını paylaşarak kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in yüz binlerce takipçisi oldu.