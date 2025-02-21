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Manisa'da öğretmeni dersten çıkarıp darbeden saldırganlar tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortakokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin, öğrencisinin ağabeyi Berzan K. (21) ve onun arkadaşı Güven G. (21) tarafından dersten çıkarılarak darbedildi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da öğretmeni dersten çıkarıp darbeden saldırganlar tutuklandı

Manisa'da Fatih Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta öğrenim gören I.K. (14) adlı kız öğrencinin ağabeyi Berzan K., dün saat 12.00 sıralarında okula geldi. İddiaya göre, doğrudan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin'in bulunduğu sınıfa giden Berzan K., onu dışarı çağırdı. Sınıfın kapısının önünde Şahin ile Berzan K. arasında tartışma çıktı. Berzan K., öğretmen Şahin'e kafa attı. Şahin, Berzan K.'yi sakinleştirmeye çalışıp, zemin kata indirdi. Okul idarecileri ve diğer öğretmenler araya girip, Berzan K.'yi 'Öğretmenler Odası'na götürdü. Bu sırada okula gelen Berzan K.'nin arkadaşı Güven G. de Şahin'e saldırmak istedi. Ancak, diğer öğretmenler araya girip, engel oldu. Durum, okul yönetimi tarafından polise bildirildi.

Manisa’da öğretmeni dersten çıkarıp darbeden saldırganlar tutuklandı

ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Berzan K. ve arkadaşını gözaltına aldı. Burun kemiğinde çatlak olan öğretmen Resul Şahin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berzan K. ve Güven G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayın önceki gün I.K.'nin okul bahçesinde başına top gelen kuzenine müdahale etmek isteyen nöbetçi öğretmen Resul Şahin'e engel olmak isteyince tartışmaları üzerine yaşandığı ileri sürüldü. I.K.'nin olayı anlattığı ağabeyinin okula gelip, öğretmen Şahin'i darbettiği öğrenildi.

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