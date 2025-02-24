Zabıta memurundan örnek davranış

MANİSA'DA zabıta personeli olan Ragıp Pirin, parkta akülü tekerlekli sandalyesi kırılan Esin Tunalı'yı sırtında taşıyarak bindirdiği zabıta aracıyla evine ulaştırdı. Pirin'in duyarlı davranışı takdir toplarken, belediyenin talimatıyla Esin Tunalı'ya yeni bir akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Tunalı, kendisini sırtında taşıyan zabıta memurunu görünce duygusal anlar yaşandı. Zabıta personeli Ragıp Pirin, "Onun mutluluğuna tanıklık etmek istedik ve bu anı görmek tekrar karşılaşmak tüm yorgunluğumuzu unutturdu" dedi.