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İzmir'de babasını öldüren evlat tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde tartıştığı babası Metin Malgaz'ı öldüren Abdullah Malgaz tutuklandı.

Giriş Tarihi:

İzmir’de babasını öldüren evlat tutuklandı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce annesi ölen ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz ile babası Metin Malgaz (47) , mahalle meydanındaki kahvehane önünde tartışmaya başladı.

25 yaşındaki Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.

İzmir’de babasını öldüren evlat tutuklandı

Oğlu tarafından tabancayla öldürülen Metin Malgaz

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde baba Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Malgaz'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Abdullah Malgaz'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Malgaz, tutuklandı.

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