Çocukları için ringlere döndü

Manisa Turgutlu'da yaşayan Nurdan Atlı, lise çağında başladığı ama ailevi sebeplerle bırakmak zorunda kaldığı kick boksa, çocukları için geri döndü. Küçük yaştaki çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla onları bir salona yazdıran anne Atlı, şimdi onlarla birlikte kick boks eğitimi alıyor.

Rüzgar (4) ve Asil (2) isimli iki çocuğuyla haftanın üç günü geldiği spor salonunda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan'ın eşliğinde çalışan Atlı, profesyonel olarak hazırlandığı kick boksta temmuz ayında İzmir'de yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyonluğu hedefliyor.

Çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına karşı içinde hep bir tutku olduğunu belirten Atlı, "Yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum" dedi.