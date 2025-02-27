Lokantalar sahura kadar vatandaşa hizmet verecek

MANİSA Lokantacılar Odası, her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerin sahura kadar açık kalmaları için Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinden gerekli izinler alındığını duyurdu. İzinlerin alınmasıyla lokantaların Ramazan ayı boyunca sahura kadar vatandaşlara hizmet verebileceğini ifade eden Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Şafak Yıldırım, "Manisalıların, esnaf ve sanatkarların 11 ayın Sultan Ramazan ayını tebrik ederim. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve Ramazan'ın gelmesini bekliyoruz. Bütün lokantalarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırdır" şeklinde konuştu.