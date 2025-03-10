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Haberler Manisa Manisa'da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Manisa'da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Manisa'daki bir kayısı bahçesinde budama sırasında kuş yuvası gören bahçe sahibi ve işçiler yuvaya dokunmadan çalışmalarına devam etti. Bahçesi sahibi Musa Akçay "Doğada yaşayan ve seher vaktinde öterek bizleri şenlendiren kuşların yuvasına zarar vermek istemedik." açıklamasında bulundu.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Gediz Ovası'nın bereketli toprakları, her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat öncesi hummalı bir çalışmaya sahne oluyor. Üzüm bağları, meyve bahçeleri budanıyor; ağaçlar, daha güçlü filizler verebilmek için özenle şekillendiriliyor.

Manisa’da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Manisa'da bir kayısı bahçesinde, budama işlemi sırasında işçilerin karşılaştığı bir görüntü yürekleri ısıttı. Ağaç dallarının arasına özenle yerleştirilmiş minik bir kuş yuvası, budama yapılırken aynı şekilde korundu. O anlar ise Manisalı fotoğrafçı Oktay Karaduman tarafından fotoğrafladı.

Manisa’da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Bahçenin sahibi Musa Akçay ve budama yapan işçiler, bir an bile tereddüt etmeden o yuvaya dokunmadan işlerine devam etti. Kendileri için doğanın sadece meyve veren ağaçlardan ibaret olmadığını ve o ağaçlarda yaşam bulan, sabahın erken saatlerinde ötüşleriyle insan ruhuna huzur veren kuşların da bu büyük döngünün bir parçası olduğunu kaydeden Musa Akçay, "Doğada yaşayan ve seher vaktinde öterek bizleri şenlendiren kuşların yuvasına zarar vermek istemedik. İnşallah vakti geldiğinde yuvasına döner, biz de o anı görmenin mutluluğunu yaşarız." dedi.

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