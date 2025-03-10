Manisa’da yürekleri ısıtan hareket! Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Bahçenin sahibi Musa Akçay ve budama yapan işçiler, bir an bile tereddüt etmeden o yuvaya dokunmadan işlerine devam etti. Kendileri için doğanın sadece meyve veren ağaçlardan ibaret olmadığını ve o ağaçlarda yaşam bulan, sabahın erken saatlerinde ötüşleriyle insan ruhuna huzur veren kuşların da bu büyük döngünün bir parçası olduğunu kaydeden Musa Akçay, "Doğada yaşayan ve seher vaktinde öterek bizleri şenlendiren kuşların yuvasına zarar vermek istemedik. İnşallah vakti geldiğinde yuvasına döner, biz de o anı görmenin mutluluğunu yaşarız." dedi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız