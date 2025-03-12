Manisa’da şehit aileleri ve gazilerle iftar

Vali Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Er ve erbaşların da yer aldığı programda konuşan Vali Özkan, hem Ramazan ayının bereketini hem de milletin birlik ve beraberliğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali Özkan, iftar programında masaları tek tek gezerek şehit aileleri, gaziler, er ve erbaşlarla sohbet edip yakından ilgilendi. Vali Özkan, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmanın onların fedakarlıklarını unutturmamanın herkesin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

"Devlet ve millet olarak şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Vali Özkan, "Bu Ramazan gününde, bu atmosferde gençlerimizin taşıdığı manevi mirastan istifade etmek, memleketimizin birliği ve bütünlüğünü daima korumak hepimizin en önemli vazifesidir. Şahadet kurumuna olan inancı gelecek nesillere aktarmak, sadece kamusal bir görev değil, aynı zamanda bireysel ve vicdani bir sorumluluktur. Allah milletimize sizlerin eksikliğini göstermesin." şeklinde konuştu.

Vali Özkan, Türk milletinin vatan sevgisinin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, ülkenin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Mehmetçiklere başarılar diledi.