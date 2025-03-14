Nalband’tan Şehzadeler’i teröre bulaştıranlara tepki

AK Parti Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün, DHKPC terör örgütüne para aktarma suçlamalarıyla göz altına alınması hakkında konuştu. Şehzadeler'in isminin terörle anılmasına sert tepki gösteren Nalband, "Bu durum Şehzadeler Belediyesi'nde kimlerin kimlere hizmet ettiğini sorgulamamız gerektiğini ortaya koymuştur. Asıl soru şudur: Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, Melih Morsümbül'ü Şehzadeler Belediyesi'ne kimlerin yönlendirmesiyle, kimin talimatıyla getirdi? Manisa'nın tertemiz insanları, belediyelerini emanet ettikleri kişilerin, terörle iltisaklı isimlerle ne tür ilişkiler içinde olduğunu bilmelidir" dedi.

Şehzadeler halkının, belediyelerinin terör örgütleriyle adı anılan isimlere teslim edilmesine asla izin vermeyeceğini belirten Nalband, "AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı olarak, bu adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Gülşah Durbay ve ekibinin, Manisalıların belediyesini kimlere emanet ettiğini açıklamasını istiyoruz. Milletimizin huzuru ve güvenliği için bu konunun her yönüyle aydınlatılması gerekmektedir" dedi.