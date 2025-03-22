İlkokul ögrencileri Ramazan ruhunu yaşatıyor

Manisa Organize Sanayi İlkokulu 4-A öğrencileri, yardıma muhtaç aileler için 11 adet erzak kolisi toplayarak muhtarlık aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İnfak ve yardımlaşmanın en yoğun şekilde hissedildiği on bir ayın sultanı Ramazan ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından erzak kolileri dağıtılmaya devam ediyor. Manisa Organize Sanayi İlkokulu 4-A öğrencileri de, ailelerine aldırdıkları gıda malzemelerini okula getirerek erzak kolisi hazırladı. Öğretmenlerinin öncülüğünde öğrenciler tarafından gıda malzemeleri kolilere koyuldu. 22 öğrencinin bulunduğu sınıfta toplanan gıda malzemelerinden 11 koli ramazan paketi hazırlanarak mahalle muhtarlığının aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.