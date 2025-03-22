Mesir Macunu Festivali karma töreni düzenlendi

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında temsili karma töreni Nevruz Bayramı ile birlikte düzenlendi. Edilen duanın ardından vatandaşlar karılan mesir macunlarından kapmak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar kazanının içinden mesir macunlarını kovalara, bardaklara doldurdu.

COŞKULU KALABALIK

Manisa Valiliği önünden Sultan Camii Külliyesine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkez Efendi ve Ayşe Hafsa Sultan, Manisa padişahları yer aldı. Sultan Camii Külliyesi'nde Mesir ilahisi okundu. Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından okunan duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri 41 çeşit baharattan oluşan temsili mesir macunlarını kardı. Daha sonra vatandaşlar kazandaki mesir macununa hücum etti. İzdiham yaşandı.