Manisa'da genç dahilere vize engeli

Bilim ve teknoloji tutkusunu azimle birleştiren Manisalı gençlerin küçük bir garajda başlayan robotik yolculuğu, sınırları aşan büyük bir başarıya dönüştü. Lavender Robotics adını verdikleri takımla ülkemizi ABD'de temsil etmeye hazırlanan gençlerin önündeki tek engel ise vize...

ABD'DE TEMSİL EDECEKLER Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Köyü'nde küçük bir garajda robotik çalışmalara başlayan gençler, kurdukları Lavender Robotics takımıyla kente ülke çapında büyük başarılar kazandırdı. Gençler, Türkiye'de elde ettikleri başarıların ardından Amerika'da 17-19 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Bugüne kadar yaşadıkları tüm zorlukları azim ve kararlılıkla aştıklarını anlatan Lavender Robotics takımının kaptanı Ada Kazıl, "Önümüzde iki büyük engel var. Biri vize diğeri de maddi destek.

Amerika'daki Dünya Şampiyonası 17-19 Nisan 2025 tarihlerinde Houston'da düzenlenecek. Ancak vize randevusu 24 Nisan'a verildi. Eğer süreç hızlandırılmazsa fırsatı kaçıracağız. Buradan yetkililere ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize söz veriyoruz. Lütfen bize imkan sağlayın" dedi.