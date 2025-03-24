‘CHP mağduriyet siyaseti yapıyor’

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP'nin mağduriyet siyaseti ve algı operasyonlarıyla gündem oluşturma çabalarına tepki gösterdi. Turgut, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek projeler üretmek yerine, mağduriyet edebiyatıyla gündem oluşturmaya çalışan CHP zihniyetini dikkatle izliyoruz. Türkiye'yi ileriye taşıyacak çözüm önerileri geliştirmekten uzak duran bu anlayış, sürekli algı operasyonlarıyla milletimizin aklını karıştırmaya çalışmaktadır. Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına baktığımızda, işin iç yüzü çok daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İmamoğlu'nu yargıya şikayet edenler de, belgeleri paylaşanlar da, süreci başlatanlar da bizzat CHP'nin kendi mensuplarıdır. CHP, yıllardır ülkemize değer katan, halkın hayatını kolaylaştıran bir eser veya proje ortaya koyamamıştır" dedi.